Акция проходит в столице Забайкалья в рамках празднования Дня города
С 10 по 30 мая жители Читы могут присоединиться к первой городской онлайн-монстрации. Мероприятие приурочено к празднованию Дня города.
- В акции может участвовать любой читинец. Для этого необходимо написать на картоне глагол, определяющий сферу деятельности, а также «#заЧиту», сфотографироваться и опубликовать фото на своей странице в Инстаграм с хештегом, – сообщает Александра Романова, специалист медиа-агентства «KOSMOS».
По её словам, монстрацию уже поддерживают активисты, блогеры, чиновники, участники беговых сообществ города.
- Онлайн-монстрация – новый для Читы формат, и мы надеемся, что его поддержит молодёжь. Можно варить борщ, листать Тик-Ток, кататься на велосипеде, вести мероприятия, читать рэп и делать это «за Читу». Для участия нужно всего лишь найти картонку и маркер, написать глагол, который определяет вас, и хештег акции #заЧиту, и выложить фотографию на своей странице в Инстаграм. Эта акция для тех, кто творит и меняет наш город, - рассказала Мария Численко, координатор «Забег.РФ».
Справка
Монстрация (от слова демонстрация; также лат. monstratio — показывание) – массовая художественная акция в форме демонстрации с лозунгами и транспарантами, которые участники используют как основное средство коммуникации со зрителями, друг с другом, как средство самовыражения, как художественную технику, при помощи которой они осмысляют окружающую действительность.
Возрастное ограничение 0+
Чита впервые проводит онлайн-монстрацию
Общество, Фото:
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