Бурятский «решала» снялся в фильме «Про бывших»

Актёр фильма «Решала», исполнявший главную роль, Константин Озёров снялся в короткометражном фильме «Про бывших» (16+). Режиссёром картины стал забайкалец Баяр Барадиев.
- Герой короткометражки озадачен простым вопросом. Но эта незамысловатая мысль порождает целую цепочку новых вопросов, смыслов и тем, в том числе табуированных, - говорится в описании к фильму.
В трейлере показано, как главный герой считает бывших девушек. Молодой человек признаёт, что его друзья также, как и он, занимаются таким подсчётом.
На своей странице в соцсети Константин опубликовал фотографию с кадром из фильма, оставив ссылку для просмотра в онлайн-кинотеатре.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2015 году бурятский фильм «Решала-2» вошёл в редкое число окупившихся в прокате российских фильмов. Режиссёром картины был Роман Асхаев, главные роли сыграли Александр Фролов, Моисей Куртанидзе и Константин Озёров. Тогда фильм посмотрели в 60 городах России и 40 Казахстана.
В начале декабря 2019 в кинотеатрах стартовал прокат третьей части бурятского криминального фильма «Решала. Нулевые». Однако в феврале следующего года стало известно о провале кинокартины – «пираты» слил фильм в Интернет.
В начале 2021 года стало известно, что снимают четвёртую часть фильма - «Решала 0.1 история Каши». Съёмки проходили, в том числе, в Улан-Удэ. На некоторое время здание ликвидированного Байкалбанка превратилось в отдел МВД России по Гарнаевской области.