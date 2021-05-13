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Актриса из Бурятии примет участие в «Артмиграции»

Актриса из Бурятии примет участие в «Артмиграции»
Общество, 
Марта Зориктуева прошла отбор в проект «Лаборатория 40+»

Актриса из Бурятии Марта Зориктуева была отобрана в «Лабораторию 40+» – проект всероссийского фестиваля «Артмиграция-2021». По итогам работы будет поставлен спектакль. Постановку покажут осенью в Москве в рамках специальной программы «Артмиграции». В этом году в «Лаборатории 40+» примут участие 13 артистов со всей России.

По словам министра культуры Бурятии Соелмы Дагаевой, лаборатория рассчитана на уже состоявшихся актеров, которые служат в театре больше 10 лет. Для таких опытных артистов – это возможность проявить себя с новой стороны, обменяться опытом с коллегами из других городов и, возможно, познакомиться с новыми направлениями в искусстве.

В 2021 году над созданием спектакля по результатам проекта будут работать режиссёр, член жюри национальной премии «Золотая Маска» Олег Липовецкий, драматург Полина Бородина, художник Алексей Лобанов и хореограф Татьяна Чижикова.

Работа в рамках лаборатории будет проходить в два этапа: дистанционный и очный. Сначала состоится знакомство с режиссёром и драматургом, пройдут интенсивные онлайн мастер-классы по теории и практике драмы. Между занятиями участники будут самостоятельно работать над заданиями.

Во время второго этапа продолжится работа над полученным на первом этапе материалом вместе с режиссёром, драматургом и другими участниками творческой группы. Продлится второй этап две недели (предполагаемые сроки: 28 августа – 15 сентября) в доме творчества СТД РФ «Актер-Руза».

Отметим, что организаторы лаборатории берут на себя расходы, связанные с оплатой проезда, проживания, питания в течение всего срока проведения проекта. Об этом сообщает пресс-служба ГБАТД имени Хоца Намсараева.

Справка

Марта Зориктуева – народная артистка России, актриса Бурятского академического театра драмы имени Х. Намсараева, актриса кино. Она сыграла больше 100 ролей разных жанров в спектаклях классической, русской, национальной и бурятской драматургии. В 1972 году Марта Зориктуева дебютировала в кино, исполнив роль охотницы Инги в советском детективном фильме «Пропажа свидетеля» студии «Мосфильм». Позже она также снялась в кинокартинах «Инспектор тайги», «Нет чужой земли», «Сон в начале тумана», «Три солнца», «Три дня Монголии» киностудии «Монголкино».
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