43 ветерана боевых действий обеспечат жильём в Бурятии

В прошлом году получили единовременную денежную выплату 23 человека



В Бурятии продолжается программа по обеспечению жильём ветеранов боевых действий, принятых на учёт органами местного самоуправления до 1 января 2005 года. Мера поддержки проводится за счёт средств федерального бюджета.



Всего с начала действия программы жильём обеспечены 222 ветерана боевых действий, членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий. В настоящее время в едином сводном списке граждан по Бурятии на предоставление этой меры соцподдержки состоит 91человек.



- Таким образом, при данном финансировании из федерального бюджета, в течение последующих 2-3 лет все ветераны боевых действий, принятые на учет до 1 января 2005 года, будут обеспечены жильём, - отметила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - В последние годы значительно увеличилось финансирование из федерального бюджета на обеспечение жильём данной категории граждан. Так в 2020 году средства, поступившие в республику, позволили обеспечить жильём 23 ветерана боевых действий. В 2021 году из федерального бюджета поступили средства, достаточные для обеспечения жильём 43 человек.



Дополнительно из республиканского бюджета ветеранам, получившим единовременную денежную выплату из федерального бюджета, выделяются средства на обеспечение жильём в размере 50% от размера единовременной выплаты, сообщили в минсоцзащиты Бурятии.

