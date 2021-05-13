В прошлом году получили единовременную денежную выплату 23 человека
В Бурятии продолжается программа по обеспечению жильём ветеранов боевых действий, принятых на учёт органами местного самоуправления до 1 января 2005 года. Мера поддержки проводится за счёт средств федерального бюджета.
Всего с начала действия программы жильём обеспечены 222 ветерана боевых действий, членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий. В настоящее время в едином сводном списке граждан по Бурятии на предоставление этой меры соцподдержки состоит 91человек.
- Таким образом, при данном финансировании из федерального бюджета, в течение последующих 2-3 лет все ветераны боевых действий, принятые на учет до 1 января 2005 года, будут обеспечены жильём, - отметила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - В последние годы значительно увеличилось финансирование из федерального бюджета на обеспечение жильём данной категории граждан. Так в 2020 году средства, поступившие в республику, позволили обеспечить жильём 23 ветерана боевых действий. В 2021 году из федерального бюджета поступили средства, достаточные для обеспечения жильём 43 человек.
Дополнительно из республиканского бюджета ветеранам, получившим единовременную денежную выплату из федерального бюджета, выделяются средства на обеспечение жильём в размере 50% от размера единовременной выплаты, сообщили в минсоцзащиты Бурятии.
43 ветерана боевых действий обеспечат жильём в Бурятии
Общество, Фото:
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