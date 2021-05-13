Разводов по-прежнему довольно много
С января по март в Бурятии зарегистрировали брак 1120 пар, а 907 его расторгли.
Отмечено незначительное улучшение показателя соотношения числа браков и разводов, сообщили в Бурятстате. Так, если в январе-марте 2020 года на 1000 браков приходилось 853 развода, то в 2021 году – 810.
В Бурятии слегка уменьшилось число разводов
Общество, Фото:
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