В Бурятии слегка уменьшилось число разводов

Разводов по-прежнему довольно много



С января по март в Бурятии зарегистрировали брак 1120 пар, а 907 его расторгли.



Отмечено незначительное улучшение показателя соотношения числа браков и разводов, сообщили в Бурятстате. Так, если в январе-марте 2020 года на 1000 браков приходилось 853 развода, то в 2021 году – 810.





