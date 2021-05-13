Конкурс на лучший эскиз скульптуры для аэропорта завершится выставкой
14 мая – последний день приёма заявок на лучший эскиз скульптурной композиции на территории аэропорта «Байкал». Улан-удэнцы смогут увидеть лучшие эскизные проекты и оставить свои рецензии на специальной выставке. Выставка состоится в музее истории города Улан-Удэ с 17 мая по 27 мая (0+), сообщили в пресс-службе мэрии.
Как сообщал «Байкал-Daily», улан-удэнский аэропорт решили украсить скульптурой. Конкурс эскизных работ стартовал в марте. По условиям, композиция должна олицетворять образы Бурятии и Улан-Удэ.
– От того, каким будет первое впечатление в международном аэропорту «Байкал», зависит и душевный настрой гостей. Важно, чтобы в новом ансамбле комплекса современного терминала аэропорта имелась монументально-художественная доминанта. Это может быть декоративная скульптурная композиция, либо пластический арт-объект, который больше, чем «просто скульптура», – сообщил начальник отдела городского дизайна комитета по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ Даши Анчиров.
Победитель получит денежный приз – 200 тысяч рублей и возможность заключения с ним договора на изготовление и установку композиции. За второе место предусмотрен денежный приз –100 тысяч рублей, за третье – 50 тысяч рублей.
Приём заявок и конкурсных работ идёт с 4 мая по 14 мая включительно с 13 до 17 часов (кроме нерабочих и праздничных дней) по адресу: Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, кабинет 503. 28 мая конкурсная комиссия вскроет конверты и объявит победителя.
Решение о проведении конкурса на лучший эскиз скульптурной композиции было принято на заседании архитектурного совета при главе Бурятии Алексее Цыденова в июле 2020 года.
Улан-удэнцы оценят варианты скульптур для аэропорта «Байкал»
Общество, Фото:
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