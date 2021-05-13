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Полиция обнаружила в Улан-Удэ «резиновую квартиру»

Полиция обнаружила в Улан-Удэ «резиновую квартиру»
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Владелица квартиры прописала в ней более 50 человек

В Улан-Удэ полицейские обнаружили «резиновую квартиру». Установлено, что в 2020 году 24–летняя владелица квартиры незаконно зарегистрировала за вознаграждение по месту временного пребывания 58 человек. Для поиска клиентов девушка разместила соответствующее объявление в соцсети.



По факту фиктивной регистрации граждан возбуждено уголовное дело по статье 322.2 Уголовного кодекса, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

По данной статье предусмотрены следующие наказания: штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до трех лет, либо принудительные работы на срок до трёх лет, либо лишение свободы на срок до трёх лет.

- За четыре месяца 2021 года на территории Улан-Удэ возбуждено 11 уголовных дел по ст. 322.2 Уголовного кодекса, - отметили в МВД по Бурятии.
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