Полиция обнаружила в Улан-Удэ «резиновую квартиру»

В Улан-Удэ полицейские обнаружили «резиновую квартиру». Установлено, что в 2020 году 24–летняя владелица квартиры незаконно зарегистрировала за вознаграждение по месту временного пребывания 58 человек. Для поиска клиентов девушка разместила соответствующее объявление в соцсети.









По факту фиктивной регистрации граждан возбуждено уголовное дело по статье 322.2 Уголовного кодекса, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.По данной статье предусмотрены следующие наказания: штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до трех лет, либо принудительные работы на срок до трёх лет, либо лишение свободы на срок до трёх лет.- За четыре месяца 2021 года на территории Улан-Удэ возбуждено 11 уголовных дел по ст. 322.2 Уголовного кодекса, - отметили в МВД по Бурятии.