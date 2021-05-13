Улан-удэнцы смогут сдать кровь в субботу

Станция переливания крови будет работать в обычном режиме



Бурятская республиканская станция переливания крови сообщила что 15 мая – рабочая суббота. Станция будет работать в обычном режиме, приём доноров с 8:00 до 13:00.



- Напоминаем для желающих выполнить донацию: избегайте накануне и утром перед дачей крови жирной, мясной и молочной пищи, - предупредили на станции.



Необходимо при себе иметь паспорт, СНИЛС и результат ФЛГ.

