Станция переливания крови будет работать в обычном режиме
Бурятская республиканская станция переливания крови сообщила что 15 мая – рабочая суббота. Станция будет работать в обычном режиме, приём доноров с 8:00 до 13:00.
- Напоминаем для желающих выполнить донацию: избегайте накануне и утром перед дачей крови жирной, мясной и молочной пищи, - предупредили на станции.
Необходимо при себе иметь паспорт, СНИЛС и результат ФЛГ.
Улан-удэнцы смогут сдать кровь в субботу
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Владелица квартиры прописала в ней более 50 человек
Станция переливания крови будет работать в обычном режиме
Ситуация с запаркованностью дворов в Бурятии оказалась лучше, чем в среднем по стране
В республике выявляют искажённые наименования рек
Будет высажено более 40 тысяч сеянцев сосны
Собаку на льдине едва не унесло в открытое озеро
Горожан приглашают на субботник с сюрпризами
Количество обращений на 50% меньше, чем в прошлом году
Творческое состязание прошло по видеозаписям в два тура
В первую очередь, возможное ужесточение коснётся массовых мероприятий
Заболеваемость COVID-19 начала расти в последние два дня
В школе проводится массовое обследование других учеников
Мужчина участвовал в сносе дома
Виновников привлекли к ответственности
В дело вмешалась прокуратура