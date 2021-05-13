Жители Бурятии оценили доступность дворов для проезда пожарных

Ситуация с запаркованностью дворов в Бурятии оказалась лучше, чем в среднем по стране



С 1 января 2021 года в России вступил в силу новый свод правил противопожарного режима. В них указано, что проезды во дворы для пожарной техники должны быть открытыми и свободными. Автомобильный портал Дром решил выяснить у автолюбителей, как в реальности обстоят дела в регионах страны с проездом пожарных машин во дворы.



По результатам опроса, меньше половины россиян — 47% — ответили, что в их двор может свободно заехать пожарная техника. «Пожарная машина проедет с трудом: двор заставлен машинами» ответили 40% автолюбителей. И 13% опрошенных посчитали, что шансов проехать у пожарных вообще нет.



В Бурятии ситуация с запаркованностью дворов лучше, чем в среднем по стране. Около 60% жителей отметили, что проезд в их двор свободный. У 32% придомовые территории труднодоступны для спецтехники. И 8% жителей республики считают, что шансов на проезд у пожарной машины нет.



В топ-5 самых запаркованных регионов страны вошли Воронежская область, Санкт-Петербург, Самарская область, Республика Татарстан и Приморский край. Как показал опрос, пожарной машине сложно проехать почти в 70% дворов этих регионов.



Наименее запаркованные придомовые территории — в Забайкальском крае, Курганской области и Бурятии. Более 60% жителей этих регионов уверены, что в их дворах нет препятствий для проезда пожарной техники.

