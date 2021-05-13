В Бурятии реку неизвестно зачем переименовали в ручей Голубой





В марте в Северо-Байкальском и Муйском районах Бурятии выявили 15 случаев неверного употребления наименований географических объектов. В наименованиях объектов допущены опечатки, а в некоторых случаях они и вовсе изменены, сообщили в управлении Росреестра по БурятииНапример, в Северо-Байкальском районе Суходолом названа река Чука. Река Курла стала Курлы. Река Делингдэ, протекающая рядом с горячим источником Дзелинда и впадающая в правый приток реки Верхняя Ангара, указана как река Большая Дзелинда. В Муйском районе реку Унен зачем-то переименовали в ручей Голубой.В адрес государственного казенного учреждения «Управление региональных автомобильных дорог Бурятии» направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. В нём предложено устранить искаженные наименования географических объектов.Наименования географических объектов как составная часть исторического и культурного наследия народов Российской Федерации охраняются государством. Произвольная замена одних наименований географических объектов другими, употребление искажённых названий не допускаются.За нарушение установленных правил присвоения или употребления наименований географических объектов предусмотрена административная ответственность, в соответствии со статьей 19.10 КоАП РФ. Эта статья влечёт наложение административного штрафа в размере от 2000 до 3000 рублей