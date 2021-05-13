Кикбоксёры Иркутской области стали призёрами чемпионата и первенства России

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

Спортсмены выиграли три бронзовые награды



Спортсмены Иркутской области стали бронзовыми призёрами чемпионата и первенства России по кикбоксингу, которые с 3 по 9 мая проходили в Челябинске. Соревнования проводились в разделах: фулл-контакт с лоу-киком, лайт-контакт, поинтфайтинг, сольные композиции.



В турнире принимали участие около 2000 спортсменов из 64 регионов России. Иркутскую область на турнире представляли шесть спортсменов. На чемпионате страны третье место занял мастер спорта России Руслан Трускавецкий. Он выступал в разделе «фулл-контакт с лоу-киком» в весовой категории до 63,5 кг и провёл три боя.



На первенстве России в дисциплине «фулл-контакт с лоу-киком» бронзовые награды взяли Александр Кригер в весовой категории до 51 кг и Илья Фирсов в весе до 57 кг. Александр провёл три боя и выполнил норматив кандидата в мастера спорта. У Ильи было два боя, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

