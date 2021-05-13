В 15 километрах от Улан-Удэ появится «Сад памяти»

Общество, Фото: агентство лесного хозяйства

Будет высажено более 40 тысяч сеянцев сосны



В рамках международной акции «Сад памяти», которая приурочена к 76-летию Победы, в каждом районе Бурятии состоятся посадки леса. Лесники высадят аллеи, посадят саженцы в лесах, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Центральным мероприятием станет массовая посадка леса 21 мая в Тарбагатайском районе. Здесь также появится «Сад памяти». За один день специалисты лесного хозяйства и волонтёры высадят более 40 тысяч сеянцев сосны. Так участники акции восстановят 10 га погибшего леса, уничтоженного в результате лесного пожара 2015 года.



- Посадка пройдёт в Заудинском лесничестве Тарбагатайского района в 15 км от Улан-Удэ. Более подробная информация размещена на официальном сайте республиканского агентства лесного хозяйства и на сайте Садпамяти2021.рф . Вместе мы сможем создать зелёный памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Также участники акции могут установить рядом с высаженными сеянцами портреты своих дедов, - пояснил первый заместитель руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Дмитрий Баклашкин.



Принять участие и посадить дерево в честь родственников, которые не вернулись с войны, может каждый. Для этого нужно подать заявку на участие на сайте Садпамяти2021.рф, найти на карте точку высадки, обозначенную иконкой и ввести свои данные.



В прошлом году в Бурятии в рамках акции лесники высадили более 89 тысяч саженцев сосны.

