В Чите стартует молодёжный фестиваль «Даурия»

13 мая начался просмотр участников дистанционного конкурса
Забайкальский международный молодежный фестиваль-конкурс культурного наследия «Даурия» пройдёт в Чите с 14 по 16 мая. Сегодня, 13 мая, утренними рейсами прибыли первые гости масштабного события.
По словам руководителя фестиваля «Даурия» Олеси Петуниной, сегодня начался просмотр участников дистанционного конкурса. Первый тур фестиваля объединил более двух тысяч участников из Китая, Донбасса, Украины, Белоруссии, Монголии, 14 регионов России, 21 района Забайкальского края.
Второй этап, который стартует 14 мая на площади Ленина в Чите, соберёт около 800 молодых людей. Приезжают в Читу творческие коллективы из Новосибирска, города Россошь Воронежской области, Красноярского края, Бурятии, Магаданской и Иркутской областей. Все заявленные участники, в том числе и из районов Забайкальского края, города Читы, будут представлены в сольном, ансамблевом, хоровом исполнении, песенного, танцевального или ремесленного направления.
Открытие фестиваля начнётся 14 мая в 11:00 на площади Ленина и продолжится прослушиваниями конкурсантов. Выступления участников сможет увидеть любой желающий.
Далее в этот день на площади Декабристов в 18:00 стартует мастер-класс по кадрильной пляске с артистами фольклорного ансамбля «Читинская слобода».
В 20:00 на площади Ленина выступит специальный гость фестиваля – рок-группа из Татарстана GAUGA. 15 мая в 15:00 на площади Ленина начнётся гала-концерт фестиваля, состоящий из лучших конкурсных номеров. Организаторы назовут победителей, обладателя гран-при и специального приза.
В 19:00 в музыкальном театре национальных культур «Забайкальские узоры» выступит известный коллектив из города Воронежа – фольклорный ансамбль «Воля».
16 мая участники фестиваля выступят в Засопке, Смоленке и посёлке Агинское.
В 20:00 хэдлайнер проекта, член жюри фестиваля Дмитрий Ревякин и группа «Калинов мост» выступят в Чите на базе музыкального театра национальных культур «Забайкальские узоры», сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
Возрастное ограничение 12+
В Чите стартует молодёжный фестиваль «Даурия»
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