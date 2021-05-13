Собаке, снятой со льдины на Байкале, ищут хозяина

Отмечается, что когда собачка подрастёт - будет хорошим охранником.





3 мая спасатели сняли собаку со льдины на Байкале напротив парка Прибрежный в городе Слюдянка.Спасателям позвонил мужчина и сообщил, что собаку на льдине уносит от берега. Сотрудники сбросили на воду лодку и доставили вымокшее животное на берег.Теперь собачке ищут хозяина. Объявление об этом опубликовали в комментариях на странице Байкальского поисково-спасательного отряда в соцсети.- Спасибо ребятам за спасение жизни животного. Хотим найти ей новых хозяев. Собака 6-7 месяцев овчарка (сука) помесная, но хорошая, крепкая, здоровая. Очень громкий голос, смелая. Хорошая собака для своего дома, - говорится в объявлении.