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Собаке, снятой со льдины на Байкале, ищут хозяина

Собаке, снятой со льдины на Байкале, ищут хозяина
Общество,  Фото:Байкальский поисково-спасательный отряд
Собаку на льдине едва не унесло в открытое озеро

3 мая спасатели сняли собаку со льдины на Байкале напротив парка Прибрежный в городе Слюдянка.

Спасателям позвонил мужчина и сообщил, что собаку на льдине уносит от берега. Сотрудники сбросили на воду лодку и доставили вымокшее животное на берег.

Теперь собачке ищут хозяина. Объявление об этом опубликовали в комментариях на странице Байкальского поисково-спасательного отряда в соцсети.

- Спасибо ребятам за спасение жизни животного. Хотим найти ей новых хозяев. Собака 6-7 месяцев овчарка (сука) помесная, но хорошая, крепкая, здоровая. Очень громкий голос, смелая. Хорошая собака для своего дома, - говорится в объявлении.

Отмечается, что когда собачка подрастёт - будет хорошим охранником.



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