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На забайкальском фестивале культуры проведут конкурс колобков

На забайкальском фестивале культуры проведут конкурс колобков
Общество,  Фото:pixabay.com
Фестиваль «Люди и солнце» пройдёт в регионе впервые

В Забайкалье прошло обсуждение проведения краевого фестиваля «Люди и солнце». Мероприятие пройдёт в Чите 12 июня.

По словам министра культуры региона Ирины Левкович, фестиваль станет творческим соревнованием для муниципальных отделов культуры, где будет четыре обязательных оценочных номинации и пять дополнительных направлений, которые позволят набрать баллы каждому району в рейтинге на победу.

- Участники проекта будут состязаться в номинации «За Байкалом», где должны презентовать свой район – представить выставку достижений в сельском хозяйстве, промышленности, образовании и других сферах. Обязательной номинацией станет фестиваль хлеба «Солнечный Колобок». Он будет включать презентацию хлебобулочных изделий от разных производителей. Важное условие – представить на суд жюри колобок любого размера и оформления, который станет символом фестиваля хлеба. Также наши районы примут участие в фестивале русской культуры «Ярило», где покажут народную культуру через быт, традиции, обряды и многое другое. Четвёртое направление - фестиваль музыкальной культуры с демонстрацией двух творческих номеров - аутентичного и стилизованного, - рассказала министр культуры.

У конкурсантов будет возможность набрать баллы в дополнительных номинациях. Для них будут работать различные конкурсные площадки – «Умное Забайкалье» с интеллектуальными поединками, «Солнечный край», где каждый район может представить народные образцовые коллективы, «Спортивное Забайкалье» с игрой в лапту, «Мастеровой двор», который даст возможность умельцам показать изделия из дерева, конского волоса, глины и других материалов. Дополнительный бал можно будет получить за участие в «Этнической деревне» – площадке, которая объединит культуру всех народов, проживающих на территории Забайкалья.

Напомним, региональный фестиваль «Люди и солнце» проводится в Забайкалье впервые. В празднике примут участие муниципальные районы региона, которые приедут в Читу, где будут организованы тематические улицы культуры и вкуса разных народов. Забайкальцев ждут выставки, ярмарки, интерактивные площадки, мастер-классы, танцевальные марафоны и многое другое. Главным призом для участников проекта, помимо переходящего кубка победителя, станет денежное вознаграждение. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

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Забайкальский край фестиваль конкурс культура
 
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