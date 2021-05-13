В Бурятии клещи покусали 208 человек

Количество обращений на 50% меньше, чем в прошлом году



По информации управления Роспотребнадзора, в этом сезоне в Бурятии за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 208 человек, из них 60 детей. Это на 50% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.



Укусы зарегистрированы в Тарбагатайском, Кабанском, Тункинском, Закаменском, Хоринском, Джидинском, Бичурском, Мухоршибирском, Баргузинском, Прибайкальском, Кяхтинском, Кижингинском, Заиграевском, Иволгинском, Баунтовском, Еравнинском, Муйском районах и в лечебно-профилактическом учреждении Улан-Удэ.



В республике проводятся противоклещевые обработки. В текущем сезоне запланировано провести обработки на площади более 2500 га территорий мест массового отдыха и пребывания населения, летних оздоровительных и образовательных организаций. На 12 мая обработано более 700 га.



Продолжается контроль за вакцинопрофилактикой клещевого вирусного энцефалита, запланировано привить более 77 тысяч человек. По данным на 12 мая, привито 35 709 человек. Профилактические прививки продолжаются. Поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства. Дети прививаются бесплатно.



В случае нападения и присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение: жителям районов – на скорую, в поликлинику центральной районной больницы, а жителям Улан-Удэ - в приёмное отделение (филиал ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница») по адресу: Улан-Удэ, ул. Загородная, д. 56

