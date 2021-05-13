Бурятский ансамбль одержал победу на францзском конкурсе

Общество, Фото: опубликовано в группе "Кяхта-инфо"

Творческое состязание прошло по видеозаписям в два тура



Ансамбль «Аялга» из Бурятии победил в международном конкурсе, который проводился во Франции. Бурятский ансамбль стал лауреатом I степени. Конкурс проходил с 26 апреля по 2 мая, сообщается в паблике «Кяхта-инфо.24/7».



- Отличная новость из Франции. Ансамбль «Аялга» стал лауреатом I степени в VIII международном конкурсе исполнителей на народных инструментах «Les Etoiles Sancyberie» в категории «Струнные инструменты», где председателем жюри выступил Александр Цыганков, народный артист РФ, профессор РАМ имени Гнесиных, - говорится в сообщении.



В связи с эпидобстановкой творческое состязание прошло по видеозаписям в два тура.



Руководитель бурятского ансамбля - Евгения Рампилова.

