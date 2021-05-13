В Бурятии наградили лучших медработников

Общество, Фото: пресс-служба минздрава РБ

Поощрения удостоились более 30 специалистов



12 мая в международный день медицинской сестры состоялось торжественное награждение сотрудников среднего звена здравоохранения Бурятии.



Звания «Отличник здравоохранения Российской Федерации» удостоены главная медицинская сестра РКБ имени Н.А. Семашко Нонна Ринчинова и главная медицинская сестра Мухоршибирской ЦРБ Галина Потехина. Также восемь медработников были награждены благодарственными письмами главы республики.



- Все мы пришли в эту специальность осознанно, случайных людей в медицине катастроф не бывает. Нужно суметь проявить сочувствие к пациенту, вовремя оказать медицинскую помощь, не потеряться в сложной ситуации – вот некий залог успеха нашей работы. В такой день хочется поздравить весь средний медицинский персонал – нашу большую семью медработников и пожелать им здоровья, - рассказал старший фельдшер территориального центра медицины катастроф Игорь Миронов.



По итогам республиканского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием 2021 г.» определили лучших: медицинских сестёр, старших и участковых медицинских сестёр, акушерок, фельдшеров и лаборантов. Также благодарственные письма вручили по номинации «За верность профессии».



- С каждыми родами я испытываю волнение и счастье за мамочек, за родителей. Я чувствую, что эта профессия мне по душе. И сегодняшняя награда даёт ещё больший стимул расти и развиваться дальше, - поделилась акушерка республиканского перинатального центра Елизавета Гончарова.



В праздничном концерте приняли участие организованные коллективы и солисты Кижингинской и Еравнинской ЦРБ, городской больницы №4, городского перинатального центра и Территориального центра медицины катастроф. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Бурятии.

