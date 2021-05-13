В школе проводится массовое обследование других учеников
Туберкулёз диагностирован у школьника в Кяхтинском районе Бурятии. Об этом сообщается в паблике «Кяхта-инфо.24/7».
- Проходит диагностика туберкулёза в одной из школ района. В связи с выявлением заболевания у школьника. Поставлены пробы Манту 478 школьникам из 976 человек. В ближайшие дни проведут диагностику туберкулёза пробой Манту и для уточнения диагноза Диаскинтестом. Составлены списки контактных лиц, - говорится в сообщении.
Заболевший ребёнок сейчас находится в республиканском противотуберкулёзном диспансере. Его состояние удовлетворительное.
Как сообщал «Байкал-Daily», весной 2018 года вспышка туберкулёза была зафиксирована в школе в селе Нижняя Иволга.
У школьника в Бурятии обнаружили туберкулёз
Общество, Фото:
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