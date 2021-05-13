Мужчина участвовал в сносе дома
В феврале житель Иркутск, не имея удостоверения тракториста-машиниста, управлял экскаватором при проведении работ по сносу многоквартирного жилого дома, расположенного в городе Иркутске на улице Серафимовича. В результате был повреждён трубопровод.
Было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством».
Мужчина признан виновным, ему назначили штраф в размере пяти тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
В Иркутске тракторист без прав повредил трубопровод
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