В Иркутске тракторист без прав повредил трубопровод

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчина участвовал в сносе дома



В феврале житель Иркутск, не имея удостоверения тракториста-машиниста, управлял экскаватором при проведении работ по сносу многоквартирного жилого дома, расположенного в городе Иркутске на улице Серафимовича. В результате был повреждён трубопровод.



Было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством».



Мужчина признан виновным, ему назначили штраф в размере пяти тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.



