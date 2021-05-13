Виновников привлекли к ответственности
Как выяснила прокурорская проверка, на выполнение муниципального задания районным управлением образования Хоринской детско-юношеской спортивной школе выделена субсидия. В нарушение закона при увеличении показателей муниципального задания учреждением сокращён объём субсидии.
Главе муниципального образования «Хоринский район» внесено представление, по результатам рассмотрения которого финансирование субсидии приведено в соответствие с показателями муниципального задания, главный бухгалтер районного управления образования привлечён к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, в отношении начальника муниципального казенного учреждения возбуждено административное дело за нарушение порядка финансового обеспечения выполнения муниципального задания, ему назначен штраф в размере 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии незаконно сократили размер субсидии для школы
Общество, Фото:
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