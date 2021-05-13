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В Бурятии люди работали без учёта северных надбавок

В Бурятии люди работали без учёта северных надбавок
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В дело вмешалась прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, администрации сельских поселений Селенгинского района Бурятии нарушали трудовое законодательство.

Установлено, что администрациями муниципальных образований сельский поселений «Новоселенгинское», «Бараты», «Убур-Дзокойское» и «Загустайское» организованы временные общественные работы для безработных граждан. К работам привлечён 21 местный житель.

Однако заработная плата им установлена без учёта процентной надбавки за стаж работы, предусмотренной законодательством для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Главам сельских поселений внесены представления, по результатам рассмотрения которых работникам произведён перерасчёт, дополнительно выплачено 11,4 тысячи рублей, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. 
прокуратура
 
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