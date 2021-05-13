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В Иркутской области подростки устроили пожар

В Иркутской области подростки устроили пожар
Общество, 
Огонь тушили всеобщими усилиями

Днём 10 мая на склоне лесного массива рядом с городом Киренском подростки подожгли сухую траву. Сильные порывы ветра способствовали быстрому распространению огня, который стал угрожающе приближаться к жилым домам.

Местные жители незамедлительно вызвали пожарных и до их приезда пытались самостоятельно потушить пламя. Взрослые и подростки старались окружить участок возгорания земляными валами, чтобы его площадь не увеличивалась. Прибывшим на место пожарными удалось потушить разгоревшуюся растительность за несколько минут.

Инспекторы по делам несовершеннолетних установили виновников. Двое девятиклассников, одна из которых девочка и шестиклассник признались, что подожгли траву зажигалкой. За ненадлежащий контроль за поведением детей, в отношении законных представителей составлены административные протоколы, которые будут направлены на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних.

Полицейские намерены поощрить подростков, принимавших активное участие в тушении, сообщает пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. 
Иркутская область пожар
 
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