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На Байкале турист подзывал рысь на «кис-кис»

На Байкале турист подзывал рысь на «кис-кис»
Общество, 
Рысь не уходила с места, не желая расставаться с добычей

Рысь повстречалась людям недалеко от полотна Кругобайкальской железной дороги.

Видео опубликовали в аккаунте ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Автор короткого ролика подзывает дикое животное: «Кис-кис-кис».

- Вы думаете, рысь на этом видео заинтересовалась таким призывом от автора видео? Вовсе нет. Она не уходит, потому что ей жаль расстаться со своей добычей – тушей косули, спрятанной в канаве неподалёку от полотна Кругобайкальской железной дороги. Непонятно, знают ли про неё люди? Стоит ли её защищать? К счастью, в этой истории всё закончилось благополучно: никто не пострадал, хищница не лишилась честно добытого. А если вы вдруг станете участником подобной сцены, её стоит покинуть как можно быстрее, - отмечают специалисты «Заповедного Прибайкалья».

Они добавили, что рисковать в таких случаях не стоит: дикие животные непредсказуемы.



Байкал рысь дикие животные
 
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