Сотрудники УФСИН высадили в центре Улан-Удэ 550 яблонь

Саженцы появились возле Бурятского делового центра
Сотрудники УФСИН по Бурятии приняли участие в экологической акции по высадке деревьев в Улан-Удэ.
На улице Борсоева, вдоль дороги от Бурятского делового центра в сторону улицы Сухэ-Батора, высадили около 550 саженцев яблони.
- Сотрудники регионального пенитенциарного ведомства регулярно участвуют в акциях по озеленению и благоустройству города. Так, в сентябре прошлого года на пересечении улиц Ербанова и Борсоева они высадили 100 груш и 50 акаций, - рассказали в УФСИН по Бурятии.
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