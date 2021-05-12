Сотрудники УФСИН высадили в центре Улан-Удэ 550 яблонь

- Сотрудники регионального пенитенциарного ведомства регулярно участвуют в акциях по озеленению и благоустройству города. Так, в сентябре прошлого года на пересечении улиц Ербанова и Борсоева они высадили 100 груш и 50 акаций, - рассказали в УФСИН по Бурятии.







Сотрудники УФСИН по Бурятии приняли участие в экологической акции по высадке деревьев в Улан-Удэ.На улице Борсоева, вдоль дороги от Бурятского делового центра в сторону улицы Сухэ-Батора, высадили около 550 саженцев яблони.