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В Улан-Удэ людей заселили в несданную новостройку

В Улан-Удэ людей заселили в несданную новостройку
Общество,  Фото:pixabay.com
Всё это время проживание в многоэтажке было незаконным

Строительство 12-этажного дома по улице Хоца Намсараева, 2В в Улан-Удэ завершилось ещё в 2015 году. Однако инспекторы Гостройжилнадзора после проведения итоговой проверки обнаружили отклонения от проектной документации.

- Были выявлены существенные нарушения противопожарной безопасности, а также несоответствие фактических размеров кабины лифта проектным параметрам, - отметили в ведомстве.

Замечания, изложенные в акте итоговой проверки, застройщик не устранил, а вскоре прекратил свою деятельность как юридическое лицо. С 2016 года незавершенный объект эксплуатировался, несмотря на отсутствие разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Собственники квартир в доме длительное время не принимали участия в решении вопроса о введении в эксплуатацию дома. Между тем, заселение в несданный дом грозит жильцам штрафами. Госстройжилнадзор начал возбуждать дела об административных правонарушениях на жильцов. После этого люди включились в работу.

Были заключены договоры на покупку и установку лифтового оборудования, внесены изменения в проектную документацию. Производство административных дел на жителей было прекращено.

Проверка показала устранение недочетов застройщика. Позже решением суда дом был признан завершенным строительством и введённым в эксплуатацию. Теперь проживание в нём законно.

- Это редкий случай, когда дом, брошенный застройщиком, доводится до требований нормативов собственными силами дольщиков. Они активно включились в работу по решению вопроса о введении дома в эксплуатацию. – прокомментировал ситуацию зампред правительства Бурятии по инфраструктуре Евгений Луковников.
жилье новостройки
 
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