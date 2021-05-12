В Улан-Удэ откроется выставка «Арт Арбат – 2021»

Свои работы представят студенты художественного отделения



19 мая в Улан-Удэ пройдёт открытие выставки «Арт Арбат – 2021». В центре современного искусства «Залуу» будут представлены учебные и творческие работы студентов художественного отделения колледжа искусств имени П.И. Чайковского.



Зрителям покажут произведения учащихся специальностей «Живопись», «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» и «Дизайн», класс преподавателей Болотовой Ц.Д., заслуженного художника РБ Богомазова В.Л., заслуженного работника культуры РБ Асхаевой И.А., а также Барановой Е.М., Мулонова П. Ф., Клапотовского А. А., Ткачевой Е.Н.



В день открытия выставки состоится концерт вокально-хоровой музыки. Произведения отечественных, норвежских, итальянских и других композиторов исполнят: лауреат всероссийских конкурсов вокальный ансамбль III курса дирижёрско-хорового отделения и вокальный ансамбль II курса вокального отделения колледжа искусств П. И.Чайковского (руководитель Майдар Дамбаев, концертмейстер Елена Янькова).



Начало открытия выставки запланировано на 17:00. Вход по пригласительным билетам, сообщает пресс-служба колледжа.



Возрастное ограничение 6+

