Свои работы представят студенты художественного отделения
19 мая в Улан-Удэ пройдёт открытие выставки «Арт Арбат – 2021». В центре современного искусства «Залуу» будут представлены учебные и творческие работы студентов художественного отделения колледжа искусств имени П.И. Чайковского.
Зрителям покажут произведения учащихся специальностей «Живопись», «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» и «Дизайн», класс преподавателей Болотовой Ц.Д., заслуженного художника РБ Богомазова В.Л., заслуженного работника культуры РБ Асхаевой И.А., а также Барановой Е.М., Мулонова П. Ф., Клапотовского А. А., Ткачевой Е.Н.
В день открытия выставки состоится концерт вокально-хоровой музыки. Произведения отечественных, норвежских, итальянских и других композиторов исполнят: лауреат всероссийских конкурсов вокальный ансамбль III курса дирижёрско-хорового отделения и вокальный ансамбль II курса вокального отделения колледжа искусств П. И.Чайковского (руководитель Майдар Дамбаев, концертмейстер Елена Янькова).
Начало открытия выставки запланировано на 17:00. Вход по пригласительным билетам, сообщает пресс-служба колледжа.
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ откроется выставка «Арт Арбат – 2021»
Общество, Фото:
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