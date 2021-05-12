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Уроженец Бурятии завершил пешее путешествие через пустыню в Израиле

Уроженец Бурятии завершил пешее путешествие через пустыню в Израиле
Общество,  Фото:страница Бориса Дамбиева
Борис Дамбиев преодолел путь почти за два месяца

Уроженец Бурятии, основатель школы футбольного фристайла «Технарь», Борис Дамбиев завершил своё пешее путешествие по пустыне Израиля. Он в одиночку прошёл Israel National Trail - пешеходный маршрут, пересекающий территорию Государства Израиль в длину с севера на юг. Протяжённость маршрута на 2016 год приблизительно равна 1040 километрам.

- Кайф! 50 дней приключений. Всем спасибо, кто был рядом, - написал Борис на своей странице в соцсети.


В путешествие он отправился в апреле. Тогда Борис рассказал, что обожает пустыни. Видео из своего пути он делился в Instagram.

Подписчики поздравляют Бориса с завершением сложного маршрута:

«Так здорово было наблюдать за вашим путешествием»,
«Невозможный красавчик!!!»,
«Сильный и смелый Красавчик!!!»,
«Ты молодец»,
«Наблюдала за вами с восхищением. Столько в вас смелости и желания к чему-то новому. Удачи во всех начинаниях, продолжай в том же духе»,
«Ургашаа (Вперёд – перевод с бур. яз.),
«Как всё-таки красив Израиль!!!».

В дороге Борису помогали неравнодушные люди, которые предлагают таким путникам, как он, ночлег и еду. Иногда свой путь он преодолевал с такими же странниками. Из развлечений было купание в водоёмах, игры в футбол, песни под гитару и, конечно же, беседы с людьми, которые встречались на его пути.

Пока о планах на дальнейшие путешествия молодой человек не сообщает. Но, возможно, вскоре вновь отправится в путь.

пустыня путешествие Израиль
 
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