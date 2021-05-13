В Улан-Удэ порывы ветра достигнут 14 м/с
По данным Бурятского гидрометцентра, 13 мая по республике местами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный 7-12, днём в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью +4,-1, местами -2,-7, днём +8,+13, местами по северной половине +3,+8.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 5-10, днём до 14 м/с. Температура ночью 0,+2, днём +9,+11.
В Бурятии сохранится ветреная погода
Общество, Фото:
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