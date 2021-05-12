В соревнованиях принимают участие учащиеся из Бурятии
11 мая в Чите стартовал финал Дальневосточного федерального округа чемпионата школьной баскетбольной лиги «Кэс-Баскет». Мероприятие пройдёт до 14 мая в спортивных залах Читинского института Байкальского госуниверситета и в физкультурно-оздоровительном комплексе «Университет» ЗабГУ.
За право называться лучшей школьной баскетбольной командой ДФО и представить свой регион в следующем этапе чемпионата поборются команды юношей и девушек из Забайкальского, Камчатского, Приморского и Хабаровского краёв; Бурятии; Сахалинской и Амурской областей; Чукотского и Еврейского автономного округов.
- В сезоне 2020-2021 годов в проекте принимают участие сборные команды школьников из 65 регионов России. Команды демонстрируют высокий уровень баскетбола и огромное желание победить. Уверены, парни и девчонки покажут хорошую игру, - рассказали представители федерации баскетбола Забайкальского края.
Торжественное закрытие соревнований и награждение победителей и призеров состоится 14 мая в 16:00 в спортивном зале Читинского института БГУ. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.
Возрастное ограничение 0+
В Чите стартовал школьный чемпионат ДФО по баскетболу
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В соревнованиях принимают участие учащиеся из Бурятии
В Бурятии определили лауреатов конкурса фольклорных коллективов
Трёхэтажное здание включит в себя 7 блоков общей площадью почти 6000 кв. м
Победители поедут защищать честь республики на фестивале «Алтаргана»
Победителями стали семьи из Кяхтинского, Баунтовского, Прибайкальского, Закаменского районов, Улан-Удэ и Северобайкальска
Ровные круги появились на поле в Иволгинском районе
Саженцы появились возле Бурятского делового центра
Всё это время проживание в многоэтажке было незаконным
Борис Дамбиев преодолел путь почти за два месяца
Посмотреть на котят могут все желающие
Бизнесменов-нарушителей ждут штрафы
Надземные пешеходные переходы появятся в местах интенсивного движения
Произошло это на оживлённом перекрёстке
Заявки принимаются до конца месяца
Бурятские спортсменки завоевали первые медали домашнего чемпионата России