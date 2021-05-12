В Чите стартовал школьный чемпионат ДФО по баскетболу

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Забайкальского края

В соревнованиях принимают участие учащиеся из Бурятии



11 мая в Чите стартовал финал Дальневосточного федерального округа чемпионата школьной баскетбольной лиги «Кэс-Баскет». Мероприятие пройдёт до 14 мая в спортивных залах Читинского института Байкальского госуниверситета и в физкультурно-оздоровительном комплексе «Университет» ЗабГУ.



За право называться лучшей школьной баскетбольной командой ДФО и представить свой регион в следующем этапе чемпионата поборются команды юношей и девушек из Забайкальского, Камчатского, Приморского и Хабаровского краёв; Бурятии; Сахалинской и Амурской областей; Чукотского и Еврейского автономного округов.



- В сезоне 2020-2021 годов в проекте принимают участие сборные команды школьников из 65 регионов России. Команды демонстрируют высокий уровень баскетбола и огромное желание победить. Уверены, парни и девчонки покажут хорошую игру, - рассказали представители федерации баскетбола Забайкальского края.



Торжественное закрытие соревнований и награждение победителей и призеров состоится 14 мая в 16:00 в спортивном зале Читинского института БГУ. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.



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