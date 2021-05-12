22 мая и 1 июня в Улан-Удэ не будут продавать алкоголь

Бизнесменов-нарушителей ждут штрафы



В Улан-Удэ в день «Последнего звонка» в школах - 22 мая и в Международный день защиты детей - 1 июня запретят розничную продажу алкогольной продукции. Об этом напомнили в комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ. ⠀



Согласно закону Бурятии, не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 21:00 до 9:00, а также в дни проведения Последнего звонка, Международного дня защиты детей, Сурхарбана, Дня города (района), Дня знаний. Исключение составляет розничная продажа алкогольной продукции предприятиями общественного питания.⠀ ⠀



Размеры штрафов за нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции по статье 14.16 КоАП РФ составляют:



- на должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой;



- на юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.







