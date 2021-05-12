В полумарафоне примут участие 85 городов России
Жителей Бурятии призывают принять участие в V всероссийском полумарафоне «ЗаБег». Это полумарафон, где маршрут и время не фиксированы организаторами, а определяются участником самостоятельно. Можно пробежать свою дистанцию в 1 км, 5км, 10 км или 21,1 км в любой точке планеты.
- Всё, что тебе нужно – любой беговой трекер. Ты сможешь бежать в парке, по центральным улицам своего города или по шоссе, в удобное время, но с поддержкой всей страны и наградой на финише, - сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
Полумарафон планирует охватить 85 городов по всей России, 11 часовых поясов и 150000 бегунов из нескольких стран. С 17 по 30 мая в зависимости от количества присоединившихся к «ЗаБегу»в городе будет решено в какой форме будет проводиться марафон: онлайн или офлайн.
Старт полумарафона на дистанцию 21,1 км состоится 30 мая в 9:00 по московскому времени. Участники других дистанций стартуют в зависимости от расписания в их городах. Бегуны, принимающие участие в онлайн-«ЗаБеге», могут преодолеть выбранную дистанцию в любом месте с 24 по 30 мая.
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Жителей Бурятии зовут на «ЗаБег»
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