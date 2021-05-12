Сломавшая вакуумка в центре Улан-Удэ вызвала пробку

Произошло это на оживлённом перекрёстке
Сегодня около 2 часов дня в центре Улан-Удэ, на улице Борсоева образовалась дорожная пробка. Причиной затора стала вакуумная машина, заглохшая на дороге.
К несчастью, произошло это на оживлённом перекрёстке. В этом месте поворачивают все автомобили, которые едут с Левого берега на Стеклозавод. Так что на перекрёстке постоянно выстраивается очередь из машин для поворота.
Из-за остановившейся прямо посреди дороги вакуумки «встало» движение с центра города на Стеклозавод и Селенгинский мост.
Произошло это на оживлённом перекрёстке
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