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В Иркутской области поздравили «бриллиантовых» юбиляров

В Иркутской области поздравили «бриллиантовых» юбиляров
Общество,  Фото:служба ЗАГС Иркутской области
Супруги из Киренского района отметили 60-летнюю годовщину семейной жизни

7 мая в Киренском районе Иркутской области принимали поздравления с 60-летием брака супруги Потаповы Владлен Владимирович и Мальвина Фёдоровна. Юбиляров поздравили специалисты районного отдела ЗАГС и вручили поздравительный адрес с пожеланиями здоровья и долгих лет жизни. Также поздравления в этот день прозвучали от мэра муниципального образования «Киренский район» и председателя местной думы.

- В далеком 1960 году Владлен Потапов вернулся в родной Киренск после пятилетней службы на флоте. Будущие супруги познакомились на танцах в клубе. 19-летняя Мальвина сразу заметила красивого парня в форме моряка-подводника и покорила его своей улыбкой и умением танцевать от души, - сообщает служба записи актов гражданского состояния Иркутской области.

Владлен Владимирович всю свою трудовую жизнь работал на Киренском техническом участке Якутского производственного объединения водных путей. Награждён медалями «300 лет Российскому Флоту», «За доблестный труд в Великой отечественной войне 1941-1945гг», юбилейными медалями «60 лет Победы», «65 лет Победы», «70 лет Победы», «75 лет Победы», занесён в книгу почёта технического участка пути.

Мальвина Фёдоровна и Владлен Владимирович имеют звание «Ветеран труда», награждены многочисленными ведомственными наградами и почётными грамотами. Обоим присвоен статус «Дети войны».

Супруги вырастили двух замечательных детей, подаривших им 3 внучек, 1 внука, а сейчас помогают воспитывать 2 правнуков.
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