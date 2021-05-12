Супруги из Киренского района отметили 60-летнюю годовщину семейной жизни
7 мая в Киренском районе Иркутской области принимали поздравления с 60-летием брака супруги Потаповы Владлен Владимирович и Мальвина Фёдоровна. Юбиляров поздравили специалисты районного отдела ЗАГС и вручили поздравительный адрес с пожеланиями здоровья и долгих лет жизни. Также поздравления в этот день прозвучали от мэра муниципального образования «Киренский район» и председателя местной думы.
- В далеком 1960 году Владлен Потапов вернулся в родной Киренск после пятилетней службы на флоте. Будущие супруги познакомились на танцах в клубе. 19-летняя Мальвина сразу заметила красивого парня в форме моряка-подводника и покорила его своей улыбкой и умением танцевать от души, - сообщает служба записи актов гражданского состояния Иркутской области.
Владлен Владимирович всю свою трудовую жизнь работал на Киренском техническом участке Якутского производственного объединения водных путей. Награждён медалями «300 лет Российскому Флоту», «За доблестный труд в Великой отечественной войне 1941-1945гг», юбилейными медалями «60 лет Победы», «65 лет Победы», «70 лет Победы», «75 лет Победы», занесён в книгу почёта технического участка пути.
Мальвина Фёдоровна и Владлен Владимирович имеют звание «Ветеран труда», награждены многочисленными ведомственными наградами и почётными грамотами. Обоим присвоен статус «Дети войны».
Супруги вырастили двух замечательных детей, подаривших им 3 внучек, 1 внука, а сейчас помогают воспитывать 2 правнуков.
В Иркутской области поздравили «бриллиантовых» юбиляров
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
За время соревнований юные спортсмены выполнили более 10 тысяч подъёмов гири
Родители сильно расстроились, узнав об ограничительной мере
В городе проходит чемпионат «Абилимпикс»
Самый массовый региональный турнир по шахматам состоится в столице Забайкальского края
Спортсмены пробегут четыре стандартные дистанции
Спортсмены завоевали две бронзовые награды
Девочку назвали Аяной
Рысь не уходила с места, не желая расставаться с добычей
В соревнованиях принимают участие учащиеся из Бурятии
В Бурятии определили лауреатов конкурса фольклорных коллективов
Трёхэтажное здание включит в себя 7 блоков общей площадью почти 6000 кв. м
Победители поедут защищать честь республики на фестивале «Алтаргана»
Победителями стали семьи из Кяхтинского, Баунтовского, Прибайкальского, Закаменского районов, Улан-Удэ и Северобайкальска
Ровные круги появились на поле в Иволгинском районе
Саженцы появились возле Бурятского делового центра