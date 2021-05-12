12 мая возле Дома дружбы народов на улице Ленина, 12 в Улан-Удэ появилось место памяти жертв трагедии в Казани. Сюда можно принести цветы и свечи, выразив соболезнования семьям погибшим. Отметим, в Доме дружбы народов находится офис национально-культурной автономии татар Бурятии.
11 мая в столице Татарстана студент открыл стрельбу в гимназии №175. В результате погибли семеро детей и две учительницы, ещё 21 человек ранен. Оружие стрелка было зарегистрировано на него официально. Также в школе прогремел взрыв, к счастью, дети уже успели покинуть школу.
- После 11 мая 2021 года мир никогда не станет прежним, война добра со злом продолжится на новом этапе и от каждого из нас зависит, станет ли он безопаснее и добрее для наших детей и внуков. А сегодня мы скорбим вместе со всеми жителями Татарстана, проводим молебны, читаем молитвы на родных языках и просим исцеления пострадавшим, силы и стойкости близким и родным, светлого пути невинным школьникам и их учителям, погибшим не на войне, а в мирное время, - поделилась председатель региональной национально-культурной автономии татар Бурятии Сажида Баталова.
Сегодня на место памяти жертв трагедии жители Бурятии приносят цветы, игрушки, свечи.
- Нет ничего страшнее, чем терять родителям своих детей, которые только начинают жить в этом мире. Нет ничего ужаснее, чем внезапно оборвавшаяся жизнь учителей, сеющих добро на земле и воспитывающих своих учеников в любви и гармонии с миром, который эти дети и взрослые больше никогда не увидят, - поделилась Сажида Баталова. – Бурятия скорбит вместе с тобой, Татарстан...
Как сообщал «Байкал-Daily», после трагедии в Казани школы Бурятии проверят на соблюдение всех мер безопасности в школах республики, соответствующее распоряжение дал глава республики Алексей Цыденов. Улан-удэнские школы ждёт тотальная проверка, заявил мэр города Игорь Шутенков.
12 мая в Татарстане объявлен день траура. Отменены занятия в школах и культурно-зрелищные мероприятия.