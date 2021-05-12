В Улан-Удэ появилось место памяти жертв трагедии в Казани





- После 11 мая 2021 года мир никогда не станет прежним, война добра со злом продолжится на новом этапе и от каждого из нас зависит, станет ли он безопаснее и добрее для наших детей и внуков. А сегодня мы скорбим вместе со всеми жителями Татарстана, проводим молебны, читаем молитвы на родных языках и просим исцеления пострадавшим, силы и стойкости близким и родным, светлого пути невинным школьникам и их учителям, погибшим не на войне, а в мирное время, - поделилась председатель региональной национально-культурной автономии татар Бурятии Сажида Баталова.



