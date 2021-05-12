Причиной тому стали массовые уборки на могилах
Жители Тарбагатайского района Бурятии попросили принять меры по заваленному мусором кладбище в селе Нижний Саянтуй. С жалобой люди обратились в группу «Тарбагатай-инфо. 24/7».
- На кладбище в селе Нижний Саянтуй не вывозят мусор, всё завалено мусором и сухой травой. Примите, пожалуйста, меры. Почему не решили вопрос до Родительского дня? – цитирует сельчан «Тарбагатай-инфо. 24/7».
На жалобы людей ответила глава поселения Саянтуйское Татьяна Татарникова. Она пояснила, что причиной стали массовые уборки на местах захоронений.
- В связи с массовой уборкой населением на кладбищах на майских праздниках накопилось большое количество мусора и сухой травы. Часть мусора уже убрана и вывезена на полигон ТБО, завтра очистка территории около кладбищ будет продолжена, - пояснила Татьяна Татарникова.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне улан-удэнцы столкнулись с аналогичной проблемой. Люди сообщали, что на кладбищах кучи мусора и мало контейнеров.
Жители села в Бурятии пожаловались на замусоренное кладбище
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Произошло это на оживлённом перекрёстке
Заявки принимаются до конца месяца
Бурятские спортсменки завоевали первые медали домашнего чемпионата России
Люди несут сюда цветы и игрушки
Общая сумма задолженности по алиментам составила более 1,3 млн
Причиной тому стали массовые уборки на могилах
В финале спортсменка из Бурятии встретилась с украинкой
Открытие обновлённого памятника состоялось в День Победы
Специалисты подсчитали, что средний объём незаконной рубки вырос в три раза
Эту продукцию запрещено импортировать в Россию
Режиссёр Денис Жемчугов уже не в первый раз приезжает в Тунку
Символ года на многоэтажке был установлен в 2020 году
Ребёнок прыгал по бетонным сваям и упал в Ангару
Классные руководители проанализируют страницы школьников в соцсетях
Реконструкцию территории вокруг Гостиных рядов разбили на несколько этапов