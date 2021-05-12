В Курумканском районе Бурятии появится новая школа

Общество, Фото: пресс-служба минстроя РБ

Трёхэтажное здание включит в себя 7 блоков общей площадью почти 6000 кв. м



В селе Курумкан Курумканского района Бурятии начнётся строительство новой школы на 275 мест. Контракт об этом подписан 6 мая с ООО «Бурятпроектреставрация».



- Это просторное здание в три этажа будет включать в себя 7 блоков разной конфигурации, общей площадью почти 6000 квадратных метров. По проекту, разработанному ООО «Архитектурная мастерская «Проект Байкал», в школе будет отдельная зона для начальных и старших классов, большая столовая на 162 места, спортзал, актовый зал, учебные мастерские. Также в школе предусмотрены раздельные туалеты для девочек и мальчиков, игровые, раздельные спальные, душевые, рекреация, библиотека. Вход в школу будет оснащён пандусом для маломобильных групп населения, - сообщает пресс-служба министерства строительства Бурятии.



На строительство школы выделено более 434 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов. Ожидается, что её торжественное открытие произойдёт 1 сентября 2022 года.

