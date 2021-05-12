Трёхэтажное здание включит в себя 7 блоков общей площадью почти 6000 кв. м
В селе Курумкан Курумканского района Бурятии начнётся строительство новой школы на 275 мест. Контракт об этом подписан 6 мая с ООО «Бурятпроектреставрация».
- Это просторное здание в три этажа будет включать в себя 7 блоков разной конфигурации, общей площадью почти 6000 квадратных метров. По проекту, разработанному ООО «Архитектурная мастерская «Проект Байкал», в школе будет отдельная зона для начальных и старших классов, большая столовая на 162 места, спортзал, актовый зал, учебные мастерские. Также в школе предусмотрены раздельные туалеты для девочек и мальчиков, игровые, раздельные спальные, душевые, рекреация, библиотека. Вход в школу будет оснащён пандусом для маломобильных групп населения, - сообщает пресс-служба министерства строительства Бурятии.
На строительство школы выделено более 434 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов. Ожидается, что её торжественное открытие произойдёт 1 сентября 2022 года.
В Курумканском районе Бурятии появится новая школа
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В соревнованиях принимают участие учащиеся из Бурятии
В Бурятии определили лауреатов конкурса фольклорных коллективов
Трёхэтажное здание включит в себя 7 блоков общей площадью почти 6000 кв. м
Победители поедут защищать честь республики на фестивале «Алтаргана»
Победителями стали семьи из Кяхтинского, Баунтовского, Прибайкальского, Закаменского районов, Улан-Удэ и Северобайкальска
Ровные круги появились на поле в Иволгинском районе
Саженцы появились возле Бурятского делового центра
Всё это время проживание в многоэтажке было незаконным
Борис Дамбиев преодолел путь почти за два месяца
Посмотреть на котят могут все желающие
Бизнесменов-нарушителей ждут штрафы
Надземные пешеходные переходы появятся в местах интенсивного движения
Произошло это на оживлённом перекрёстке
Заявки принимаются до конца месяца
Бурятские спортсменки завоевали первые медали домашнего чемпионата России