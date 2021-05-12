Спортсмены пробегут четыре стандартные дистанции
15 мая в Бурятии состоится открытый республиканский «Тункинский марафон – 2021». Соревнования пройдут на трассе Туран – Бурхан-Баабай. Старт марафона будет дан в 11:00 в селе Туран Тункинского района.
В программу соревнований в беге по шоссе войдут четыре стандартные дистанции: 42,195 км (марафон); 21,1 км (полумарафон), 10 км и 3 км. К участию на дистанциях 42,2 км и 21,1 км допускаются мужчины и женщины 18 лет и старше, ветераны в возрастных группах 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70-79 лет, 80 лет и старше. На дистанцию 10 км выйдут лица в возрасте 16 лет и старше, а также ветераны во всех возрастных категориях. Дистанцию 3 км пробегут мальчики и девочки до 10 лет, до 12 лет; юноши и девушки до 14 лет, до 16 лет и до 18 лет; мужчины и женщины с ограниченными возможностями здоровья и все желающие.
Лимит времени марафона и полумарафона составит 6 часов. Участники, не укладывающиеся в лимит времени, будут сняты с соревнований.
Награждения кубками, дипломами и ценными призами пройдут для мужчин, женщин и взрослых с ОВЗ в абсолютном первенстве; для ветеранов, детей – в своих возрастных группах. Медалями финишёра наградят всех участников марафона и полумарафона, закончивших дистанции.
Возрастное ограничение 0+
В Бурятии состоится «Тункинский марафон»
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