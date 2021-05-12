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В Кяхте прошло первенство города по гиревому спорту

В Кяхте прошло первенство города по гиревому спорту
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Кяхты
За время соревнований юные спортсмены выполнили более 10 тысяч подъёмов гири

9 мая в райцентре Кяхтинского района Бурятии состоялись всероссийская акция «Салют, Победа!» и открытое городское первенство по гиревому спорту среди мальчиков по длинному циклу и упражнение «Рывок» у девочек. Соревнования были посвящены 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Всего в первенстве приняло участие 51 спортсмен. Абсолютным чемпионом соревнований стал Кожемякин Матвей, выполнив за 40 минут 801 подъём с 16-килограммовыми гирями.

Результаты первенства города

Девочки 2011-2012 гг.р. (гири 6 кг)
1 место – Попова Ксения (134 подъёма)
2 место – Попова Люсия (128 подъёмов)

Мальчики 2011-2012 гг.р. (гири 6 кг)
1 место – Леонов Дмитрий (130 подъёмов)
2 место – Доржиев Арсалан (115 подъёмов)
3 место – Бриков Мирослав (109 подъёмов)

Мальчики 2009-2010 гг.р. (гири 6 кг)
1 место – Мисюркеев Иван (144 подъёма)
2 место – Бурлаков Артём (143 подъёма)
3 место – Никитин Никита (140 подъёмов)

Мальчики 2008 г.р. (гири 8 кг)
1 место – Кожевников Сергей (145 подъёмов)
2 место - Бахманов Вячеслав (145 подъёмов)
3 место – Машанов Даниил (142 подъёма)

Мальчики 2007 г.р. (гири 12 кг)
1 место – Попов Иван (304 подъёма)
2 место – Махлеев Дмитрий (272 подъёма)
3 место – Лапин Артём (263 подъёма)

Мальчики 2005-2006 гг. р.
1 место – Максимов Даниил (267 подъёмов)
2 место – Рещиков Степан (211 подъёмов)
3 место – Доржиев Эдуард (160 подъёмов)

Старшие девочки
1 место – Таныгина Анастасия (210 подъёмов)
2 место – Ларионова Александра (155 подъёмов)
3 место – Баннова Елена (144 подъёма)

Параллельно с первенством города 9 мая проводились соревнования в упражнении «Армейский рывок», а также в честь 76-й годовщины Победы кяхтинские гиревики приняли участие в акции «Салют, Победа!», совершив каждый по 76 подъёмов. Всего юные спортсмены выполнили 10277 подъёмов: 7401 подъём в соревновательной части и 3876 – в рамках акции. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кяхты.
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