В Кяхте прошло первенство города по гиревому спорту

Общество, Фото: пресс-служба администрации Кяхты

За время соревнований юные спортсмены выполнили более 10 тысяч подъёмов гири



9 мая в райцентре Кяхтинского района Бурятии состоялись всероссийская акция «Салют, Победа!» и открытое городское первенство по гиревому спорту среди мальчиков по длинному циклу и упражнение «Рывок» у девочек. Соревнования были посвящены 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.



Всего в первенстве приняло участие 51 спортсмен. Абсолютным чемпионом соревнований стал Кожемякин Матвей, выполнив за 40 минут 801 подъём с 16-килограммовыми гирями.



Результаты первенства города



Девочки 2011-2012 гг.р. (гири 6 кг)

1 место – Попова Ксения (134 подъёма)

2 место – Попова Люсия (128 подъёмов)



Мальчики 2011-2012 гг.р. (гири 6 кг)

1 место – Леонов Дмитрий (130 подъёмов)

2 место – Доржиев Арсалан (115 подъёмов)

3 место – Бриков Мирослав (109 подъёмов)



Мальчики 2009-2010 гг.р. (гири 6 кг)

1 место – Мисюркеев Иван (144 подъёма)

2 место – Бурлаков Артём (143 подъёма)

3 место – Никитин Никита (140 подъёмов)



Мальчики 2008 г.р. (гири 8 кг)

1 место – Кожевников Сергей (145 подъёмов)

2 место - Бахманов Вячеслав (145 подъёмов)

3 место – Машанов Даниил (142 подъёма)



Мальчики 2007 г.р. (гири 12 кг)

1 место – Попов Иван (304 подъёма)

2 место – Махлеев Дмитрий (272 подъёма)

3 место – Лапин Артём (263 подъёма)



Мальчики 2005-2006 гг. р.

1 место – Максимов Даниил (267 подъёмов)

2 место – Рещиков Степан (211 подъёмов)

3 место – Доржиев Эдуард (160 подъёмов)



Старшие девочки

1 место – Таныгина Анастасия (210 подъёмов)

2 место – Ларионова Александра (155 подъёмов)

3 место – Баннова Елена (144 подъёма)



Параллельно с первенством города 9 мая проводились соревнования в упражнении «Армейский рывок», а также в честь 76-й годовщины Победы кяхтинские гиревики приняли участие в акции «Салют, Победа!», совершив каждый по 76 подъёмов. Всего юные спортсмены выполнили 10277 подъёмов: 7401 подъём в соревновательной части и 3876 – в рамках акции. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кяхты.

