В Кяхте прошло первенство города по гиревому спорту

За время соревнований юные спортсмены выполнили более 10 тысяч подъёмов гири
9 мая в райцентре Кяхтинского района Бурятии состоялись всероссийская акция «Салют, Победа!» и открытое городское первенство по гиревому спорту среди мальчиков по длинному циклу и упражнение «Рывок» у девочек. Соревнования были посвящены 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Всего в первенстве приняло участие 51 спортсмен. Абсолютным чемпионом соревнований стал Кожемякин Матвей, выполнив за 40 минут 801 подъём с 16-килограммовыми гирями.
Результаты первенства города
Девочки 2011-2012 гг.р. (гири 6 кг)
1 место – Попова Ксения (134 подъёма)
2 место – Попова Люсия (128 подъёмов)
Мальчики 2011-2012 гг.р. (гири 6 кг)
1 место – Леонов Дмитрий (130 подъёмов)
2 место – Доржиев Арсалан (115 подъёмов)
3 место – Бриков Мирослав (109 подъёмов)
Мальчики 2009-2010 гг.р. (гири 6 кг)
1 место – Мисюркеев Иван (144 подъёма)
2 место – Бурлаков Артём (143 подъёма)
3 место – Никитин Никита (140 подъёмов)
Мальчики 2008 г.р. (гири 8 кг)
1 место – Кожевников Сергей (145 подъёмов)
2 место - Бахманов Вячеслав (145 подъёмов)
3 место – Машанов Даниил (142 подъёма)
Мальчики 2007 г.р. (гири 12 кг)
1 место – Попов Иван (304 подъёма)
2 место – Махлеев Дмитрий (272 подъёма)
3 место – Лапин Артём (263 подъёма)
Мальчики 2005-2006 гг. р.
1 место – Максимов Даниил (267 подъёмов)
2 место – Рещиков Степан (211 подъёмов)
3 место – Доржиев Эдуард (160 подъёмов)
Старшие девочки
1 место – Таныгина Анастасия (210 подъёмов)
2 место – Ларионова Александра (155 подъёмов)
3 место – Баннова Елена (144 подъёма)
Параллельно с первенством города 9 мая проводились соревнования в упражнении «Армейский рывок», а также в честь 76-й годовщины Победы кяхтинские гиревики приняли участие в акции «Салют, Победа!», совершив каждый по 76 подъёмов. Всего юные спортсмены выполнили 10277 подъёмов: 7401 подъём в соревновательной части и 3876 – в рамках акции. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кяхты.
В Кяхте прошло первенство города по гиревому спорту
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
За время соревнований юные спортсмены выполнили более 10 тысяч подъёмов гири
Родители сильно расстроились, узнав об ограничительной мере
В городе проходит чемпионат «Абилимпикс»
Самый массовый региональный турнир по шахматам состоится в столице Забайкальского края
Спортсмены пробегут четыре стандартные дистанции
Спортсмены завоевали две бронзовые награды
Девочку назвали Аяной
Рысь не уходила с места, не желая расставаться с добычей
В соревнованиях принимают участие учащиеся из Бурятии
В Бурятии определили лауреатов конкурса фольклорных коллективов
Трёхэтажное здание включит в себя 7 блоков общей площадью почти 6000 кв. м
Победители поедут защищать честь республики на фестивале «Алтаргана»
Победителями стали семьи из Кяхтинского, Баунтовского, Прибайкальского, Закаменского районов, Улан-Удэ и Северобайкальска
Ровные круги появились на поле в Иволгинском районе
Саженцы появились возле Бурятского делового центра