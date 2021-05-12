Девочку назвали Аяной
11 мая в Заиграевском районе Бурятии был зарегистрирован двухсотый новорождённый с начала года. В семье Арсалана Аюровича и Даримы Очировны 5 мая родилась девочка, которую назвали Аяной.
На торжественной регистрации специалисты Заиграевского районного отдела управления ЗАГС РБ поздравили счастливого отца с этим замечательным событием и вручили первый документ. Также Аяне и её родителям пожелали здоровья. Об этом сообщает пресс-служба управления.
В Заиграевском районе Бурятии родился 200-й ребёнок с начала года
Общество, Фото:
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