В Заиграевском районе Бурятии родился 200-й ребёнок с начала года

Общество, Фото: пресс-служба управления ЗАГС РБ

Девочку назвали Аяной



11 мая в Заиграевском районе Бурятии был зарегистрирован двухсотый новорождённый с начала года. В семье Арсалана Аюровича и Даримы Очировны 5 мая родилась девочка, которую назвали Аяной.



На торжественной регистрации специалисты Заиграевского районного отдела управления ЗАГС РБ поздравили счастливого отца с этим замечательным событием и вручили первый документ. Также Аяне и её родителям пожелали здоровья. Об этом сообщает пресс-служба управления.

