Символ года на многоэтажке был установлен в 2020 году
Кусок мыши – символа 2020 года, размещённого по улице Ключевская – отвалился. Снимок «пострадавшей» мыши появился в паблике «Аноним 03».
Пользователи начали тут же шутить по этому поводу: «У крысы башню снесло», «Когда вторая половина отвалится - будет более правдоподобно. Где вы видели желто-коричневую мышь?», «Крысу казнили», «От года Крысы башню многим снесло» и т.д.
В комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ «Байкал-Daily» пояснили, что в рамках гарантийных обязательств подрядная организация устранит возникшие повреждения.
Как сообщал «Байкал-Daily», семиметровый символ года появился на фасаде здания по улице Ключевская, 2а в прошлом году. Светодиодная подсветка стала тогда 11-м по счёту знаком восточного гороскопа. Работа обошлась бюджету в 248 тысяч рублей.
В 2021 году на фасаде десятиэтажного дома по улице Ключевская, 2 установили очередной символ года – быка. Это был последний символ года, который заказывала мэрия. Он завершил 12-летний цикл восточного календаря.
Традиция развешивать символы в Улан-Удэ зародилась в 2010-м, тогда появился тигр на ул. Бабушкина, 20. В 2011 году установили зайца на ул.Боевая, 5, в 2012-м – драконов по ул. Ключевская, 72 и ул. Дорожная, 1. В 2013 году в обрамлении бурятского орнамента «засветились» две змеи на ул. Жердева, 68 и 138, в 2014 году – лошадь по ул. Жердева, 13б. Далее были овца (2015 год, ул.Ключевская, 66), обезьяна (2016 год, ул.Ключевская, 57/1), петух (2017 год, улица Краснофлотская, 2а), собака (2018 год, ул.Ключевская, 4а), свинья (2019 год, ул.Ключевская, 4), крыса (2020 год, ул.Ключевская, 2а) и бык в 2021-м.
В Улан-Удэ «пострадала» светящаяся мышь
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