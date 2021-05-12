Иркутянин спас тонущего мальчика в День Победы

Общество, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Ребёнок прыгал по бетонным сваям и упал в Ангару



9 мая в Иркутске мальчик по неосторожности упал с моста в реку Ангара. Об этом рассказали очевидцы в соцетях. После сотрудники МЧС разыскали мужчину, который спас ребёнка.



В тот день вечером 26-летний иркутянин Александр с женой Татьяной находился в районе Затона на Глазковском мосту в ожидании праздничного салюта.



- Мы обратили внимание на подростка 8-10 лет, который прыгал по бетонным сваям, лежащим в воде. Родителей рядом не было. В какой-то момент он оступился и оказался в Ангаре. Это увидела Татьяна и закричала. Мальчик ушёл под воду с головой, я, в чём был, прыгнул за ним, - рассказал мужчина.



Александру удалось ухватить ребёнка, уносимого течением, за куртку и подтянуть к себе. Очевидцы помогли обоим выбраться на берег. Мальчик не пострадал, но был сильно напуган.



В это время Татьяна разыскала в толпе его родителей - они находились в 100 метрах от места происшествия и достаточно прохладно отреагировали на то, что их сын едва не погиб.



- Такая реакция, конечно, удивила. Люди, похоже, даже не осознавали, в какой опасности находился их ребёнок, оставленный без присмотра. Место само по себе небезопасное - высокий мост, ледяная Ангара со стремительным течением, плюс большое скопление народа, - подчеркнул Александр.



Мокрого, замёрзшего и испуганного мальчика Александр и Татьяна передали родителям, а сами пошли отогреваться в автомобиль друзей. В свою машину, припаркованную неподалеку, супруги попасть сразу не смогли. Не срабатывал брелок сигнализации, который, как оказалось, находился в карманах намокшей одежды Александра. Там же были документы и телефон. Но мужчина о них даже не вспомнил, когда прыгал в воду.



Инспекторы ГИМС собирают информацию по этому происшествию и убедительно просят откликнуться очевидцев.



- Незамедлительная реакция молодого человека, его грамотные действия способствовали спасению жизни несовершеннолетнего и заслуживают поощрения, - уточнили сотрудники МЧС.





По информации ГУ МЧС по Иркутской области





