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Иркутянин спас тонущего мальчика в День Победы

Иркутянин спас тонущего мальчика в День Победы
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Ребёнок прыгал по бетонным сваям и упал в Ангару

9 мая в Иркутске мальчик по неосторожности упал с моста в реку Ангара. Об этом рассказали очевидцы в соцетях. После сотрудники МЧС разыскали мужчину, который спас ребёнка.

В тот день вечером 26-летний иркутянин Александр с женой Татьяной находился в районе Затона на Глазковском мосту в ожидании праздничного салюта.

- Мы обратили внимание на подростка 8-10 лет, который прыгал по бетонным сваям, лежащим в воде. Родителей рядом не было. В какой-то момент он оступился и оказался в Ангаре. Это увидела Татьяна и закричала. Мальчик ушёл под воду с головой, я, в чём был, прыгнул за ним, - рассказал мужчина.

Александру удалось ухватить ребёнка, уносимого течением, за куртку и подтянуть к себе. Очевидцы помогли обоим выбраться на берег. Мальчик не пострадал, но был сильно напуган.

В это время Татьяна разыскала в толпе его родителей - они находились в 100 метрах от места происшествия и достаточно прохладно отреагировали на то, что их сын едва не погиб.

- Такая реакция, конечно, удивила. Люди, похоже, даже не осознавали, в какой опасности находился их ребёнок, оставленный без присмотра. Место само по себе небезопасное - высокий мост, ледяная Ангара со стремительным течением, плюс большое скопление народа, - подчеркнул Александр.

Мокрого, замёрзшего и испуганного мальчика Александр и Татьяна передали родителям, а сами пошли отогреваться в автомобиль друзей. В свою машину, припаркованную неподалеку, супруги попасть сразу не смогли. Не срабатывал брелок сигнализации, который, как оказалось, находился в карманах намокшей одежды Александра. Там же были документы и телефон. Но мужчина о них даже не вспомнил, когда прыгал в воду.

Инспекторы ГИМС собирают информацию по этому происшествию и убедительно просят откликнуться очевидцев.

- Незамедлительная реакция молодого человека, его грамотные действия способствовали спасению жизни несовершеннолетнего и заслуживают поощрения, - уточнили сотрудники МЧС.


По информации ГУ МЧС по Иркутской области


спасение
 
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