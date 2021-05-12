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На площади Революции в Улан-Удэ демонтировали плитку и бордюры

На площади Революции в Улан-Удэ демонтировали плитку и бордюры
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Реконструкцию территории вокруг Гостиных рядов разбили на несколько этапов

В Улан-Удэ на площади Революции демонтировали старую тротуарную плитку и бордюры.

Площадь – один из трёх объектов, которые преобразятся этим летом в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды», сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.

Представитель подрядной организации, исполнительный директор ООО «Байкалстройагент» Андрей Пирмаев отметил, что работа идёт по запланированному графику.

– У нас 100% демонтаж плитки и бордюров на площади более 6 тыс квадратов. Сейчас ждём, когда нам очистят площадку от тротуарной плитки, и начнём разработку грунта, – отметил Андрей Владимирович.

Универмаг «Центральный» продолжает работать в обычном режиме.


В прошлом году был объявлен конкурс на разработку концепции реконструкции территории, победила работа молодых архитекторов Ксении Гадецкой и Мыдыгмы Бальжинимаевой.

Однако в ходе работы над всей территорией площади, которая составляет 2,6 гектара, стало ясно, что федеральных средств, которые выделяются на год в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды», будет явно недостаточно для проведения качественной реконструкции всей территории вокруг Гостиных рядов. Её разбили на несколько этапов. Благоустройство территорий, прилегающих к Гостиным рядам со стороны улиц Коммунистическая, Ленина, Куйбышева будет выполнена в рамках общей концепции реконструкции.

Первая часть модернизации – площадь Революции с территорией в 0,9 га. Как сообщал «Байкал-Daily», в том числе планируется установка «сухих» фонтанов, которые будут бить прямо из земли.

На втором этапе, если горожане поддержат своим голосованием, планируется завершить благоустройство территорий, прилегающих к Гостиным рядам со стороны улиц Коммунистическая, Ленина, Куйбышева (1,7 га).

За продолжение реконструкции территории вокруг Гостиных рядов можно проголосовать тремя способами голосования. Самый простой – на сайте «Активный горожанин», на главной странице сайта размещен баннер «Мой выбор, мое будущее», он направляет на сайт госуслуг, где нужно авторизоваться. Территории выбираются автоматически – по месту прописки.

Второй способ голосования – через волонтёров, которые работают в десяти самых проходимых точках города - торговые центры («Пионер», «Форум», «Galaxy», «People’s Park», «Capital Mall», «Мёд», «Юбилейный» и «Сагаан Морин»), МФЦ по улице Ключевской, главпочтамт на площади Советов.

Третий способ – единая общероссийская платформа по формированию комфортной городской среды.





площадь Революции благоустройство
 
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