Подросткам и молодёжи предлагают проверить знания о событиях Великой Отечественной войны
16 мая в Улан-Удэ пройдёт квест-игра «Тропа Победы». К участию приглашаются команды учащихся школ в возрасте 10-12 лет, 13–15 лет, клубов по интересам, коллективы и семьи.
Патриотическое мероприятие проводится с целью повышения уровня знаний о событиях Великой Отечественной войны среди подростков и молодёжи. В программу квест-игры войдут следующие этапы: станция « Медсанбат», станция « Контрразведка», станция « Оружие Победы», станция «Фронтовая поляна», конкурс «Города-герои», соревнование «Комплекс ГТО», соревнование «Огневой рубеж», соревнования «Марш-бросок», тактическая игра на местности «Дорога победителей».
Участники сформируют команды из 6 человек для групп детей 10-12 лет, 13-15 лет (3 мальчика + 3 девочки). 4 человека – для семьи (папа, мама + 2 детей от 6 до 12 лет).
Игра проводится в 16 мая в этнографическом музее народов Забайкалья. В 12:30 состоится открытие соревнований. В 13:00-13:30 будет дан старт команд 10-12 лет. В 13:30-14:00 – старт команд 13-15 лет. В 14:00-14:30 – старт семейных команд. Начало церемонии награждения и концерта запланированы на 16:00. Об этом сообщает пресс-служба музея.
Возрастное ограничение 6+
Улан-удэнцев приглашают на квест-игру «Тропа Победы»
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