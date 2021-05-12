 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 мая

11 мая

Популярное

Бурятский лама объяснил, как пал травы приводит к болезням людей

Бурятский лама объяснил, как пал травы приводит к болезням людей
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
Пал травы грозит болезнями и наводнениями, подчёркивает настоятель дацана

Настоятель Курумканского дацана Еши Намжил лама (Олег Намжилов) призывает ни в коем случае не допускать пала травы. Он объясняет, что, согласно буддийским верованиям, пал травы приводит к ухудшению кармы всех людей, живущих в этой местности.

- С буддийской точки зрения пал – это большой грех, так как в огне погибают миллионы живых существ, личинок, а также семена растений. Ведь прошлогодняя трава – это основа, фундамент всей флоры и фауны. Все они вместе с корнями травы содержат значительное количество влаги, которое способно «притянуть» осадки. К тому же, насекомые осуществляют подавляющее количество переработки земли в гумус и распространяют семена растений. Они являются «фундаментом, основой» в пищевой цепочке живых существ. Сократив их популяцию, мы обрекаем на голод все последующие звенья существ. А значит, уничтожаем всю флору и фауну. Без насекомых значительно сокращается популяция всех животных, потому что обрекается на голодную смерть вся пищевая цепочка, на самой вершине которой находятся волки. Когда уменьшается их естественная кормовая база, они инстинктивно становятся весьма плодовитыми и вынужденно приходят к людям, к нашей скотине. Палы и вырубка леса являются основной причиной появления множества волков и лис близ населённых пунктов и заимок, - рассказал Еши Намжил лама.

По словам настоятеля Курумканского дацана, «большинство насекомых имеют одну энергетическую природу с Нагами» (в буддизме Наги – это духи, управляющие водной стихией). Буддисты верят, что убийство насекомых вредит этим самым Нагам.

- А за это в будущем придётся расплачиваться всем. Прошлогодняя трава содержит влагу, столь необходимую для всех организмов. Оголённая земля не способна «притянуть» осадки, а вызывает только лишь ветра. Одними молитвами не исправить ситуацию. Человек, пустивший огонь, ухудшает не только свою карму, но также и карму всей местности и людей, живущих на ней. От этого огня или засухи будем страдать все. После засухи всегда приходят наводнения. Закладывается причина, что в будущем этот человек пострадает от огня или от болезней крови, скачков давления и т.д., - поделился Еши Намжил лама.

В Бурятии действует особый противопожарный режим. Палы сухой травы официально запрещены. Отметим, палы – одна из причин возникновения лесных пожаров, особенно весной. При уборке своих участков жителям следует косить сухую траву и закапывать её в специально отведённом месте, но не сжигать.



палы буддизм
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Три бурятские спортсменки в финале чемпионата России по борьбе
Три бурятские спортсменки в финале чемпионата России по борьбе
Общество, 12.05.2021
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с жарких схваток предолимпийского чемпионата по женской борьбе в Улан-Удэ
В Бурятии стремятся к коллективному иммунитету
В Бурятии стремятся к коллективному иммунитету
Общество, 12.05.2021
Коллективный иммунитет спасёт от возврата ограничительных мер
В селе в Бурятии ремонтируют опустевшие родительские дома
В селе в Бурятии ремонтируют опустевшие родительские дома
Общество, 12.05.2021
Это делается для того, чтобы поддерживать облик села и сохранять память о предках
Бурятский лама объяснил, как пал травы приводит к болезням людей
Бурятский лама объяснил, как пал травы приводит к болезням людей
Общество, 12.05.2021
Пал травы грозит болезнями и наводнениями, подчёркивает настоятель дацана
Директор улан-удэнского ЧОП настаивает на вооружённой охране в школах
Директор улан-удэнского ЧОП настаивает на вооружённой охране в школах
Общество, 12.05.2021
Специалист пояснила, почему сейчас школы не охраняют охранники, вооружённые служебным оружием
В Бурятии нашли бесхозные памятники павшим воинам
В Бурятии нашли бесхозные памятники павшим воинам
Общество, 12.05.2021
Памятники выявлены в ходе прокурорской проверки
В Бурятии уже проведено более 20 крупных тренировок по РХБ защите
В Бурятии уже проведено более 20 крупных тренировок по РХБ защите
Общество, 12.05.2021
На тренировки привлекался личный состав соединений
В Забайкалье расследуют дело о даче взятки
В Забайкалье расследуют дело о даче взятки
Общество, 12.05.2021
Транспортный полицейский «сдал» взяткодателя
В Улан-Удэ состоится «Baby biennale»
В Улан-Удэ состоится «Baby biennale»
Общество, 12.05.2021
Русский драматический театр станет соорганизатором и участником международного фестиваля
В Иркутске начнёт работу фестиваль творчества
В Иркутске начнёт работу фестиваль творчества
Общество, 12.05.2021
Первое в этом году мероприятие пройдёт 15 мая
Бурятия присоединится к «Ночи музеев»
Бурятия присоединится к «Ночи музеев»
Общество, 12.05.2021
Акция пройдёт в республике 15 мая
В Бурятии местами мокрый снег
В Бурятии местами мокрый снег
Общество, 12.05.2021
В Улан-Удэ до +15 градусов 
В Улан-Удэ проходят выставки одежды народов Бурятии
В Улан-Удэ проходят выставки одежды народов Бурятии
Общество, 11.05.2021
Посетители могут познакомиться с костюмами семейских и бурят

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^