Бурятский лама объяснил, как пал травы приводит к болезням людей

Общество, Фото: агентство лесного хозяйства

Пал травы грозит болезнями и наводнениями, подчёркивает настоятель дацана



Настоятель Курумканского дацана Еши Намжил лама (Олег Намжилов) призывает ни в коем случае не допускать пала травы. Он объясняет, что, согласно буддийским верованиям, пал травы приводит к ухудшению кармы всех людей, живущих в этой местности.



- С буддийской точки зрения пал – это большой грех, так как в огне погибают миллионы живых существ, личинок, а также семена растений. Ведь прошлогодняя трава – это основа, фундамент всей флоры и фауны. Все они вместе с корнями травы содержат значительное количество влаги, которое способно «притянуть» осадки. К тому же, насекомые осуществляют подавляющее количество переработки земли в гумус и распространяют семена растений. Они являются «фундаментом, основой» в пищевой цепочке живых существ. Сократив их популяцию, мы обрекаем на голод все последующие звенья существ. А значит, уничтожаем всю флору и фауну. Без насекомых значительно сокращается популяция всех животных, потому что обрекается на голодную смерть вся пищевая цепочка, на самой вершине которой находятся волки. Когда уменьшается их естественная кормовая база, они инстинктивно становятся весьма плодовитыми и вынужденно приходят к людям, к нашей скотине. Палы и вырубка леса являются основной причиной появления множества волков и лис близ населённых пунктов и заимок, - рассказал Еши Намжил лама.



По словам настоятеля Курумканского дацана, «большинство насекомых имеют одну энергетическую природу с Нагами» (в буддизме Наги – это духи, управляющие водной стихией). Буддисты верят, что убийство насекомых вредит этим самым Нагам.



- А за это в будущем придётся расплачиваться всем. Прошлогодняя трава содержит влагу, столь необходимую для всех организмов. Оголённая земля не способна «притянуть» осадки, а вызывает только лишь ветра. Одними молитвами не исправить ситуацию. Человек, пустивший огонь, ухудшает не только свою карму, но также и карму всей местности и людей, живущих на ней. От этого огня или засухи будем страдать все. После засухи всегда приходят наводнения. Закладывается причина, что в будущем этот человек пострадает от огня или от болезней крови, скачков давления и т.д., - поделился Еши Намжил лама.



В Бурятии действует особый противопожарный режим. Палы сухой травы официально запрещены. Отметим, палы – одна из причин возникновения лесных пожаров, особенно весной. При уборке своих участков жителям следует косить сухую траву и закапывать её в специально отведённом месте, но не сжигать.







