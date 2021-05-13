В Бурятии пробегут кросс «ПоПыхтим!»

Спортсмены преодолеют 18 км от Улан-Удэ до перевала Пыхта



30 мая в Бурятии состоится кросс «ПоПыхтим!». Спортсменам предстоит преодолеть дистанцию 18 км с набором высоты 800 метров.



Соревнования стартуют в Улан-Удэ в 11:00 около кафе «Кулькисон» на Верхней Берёзовке. Финишируют бегуны на вершине перевала Пыхта, на 30-м километре трассы Улан-Удэ – Курумкан. Максимальное зачётное время на преодоление дистанции – 2 часа. После окончания зачётного времени спортсмен снимается с дистанции.



Призовой фонд соревнований составит 102 тысячи рублей. Победителей определят среди ветеранов в трёх возрастных категориях и в абсолютном зачёте как у мужчин, так и у женщин. Об этом сообщает группа «Беговая Бурятия».



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