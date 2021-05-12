 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 мая

11 мая

Популярное

В Бурятии нашли бесхозные памятники павшим воинам

В Бурятии нашли бесхозные памятники павшим воинам
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Памятники выявлены в ходе прокурорской проверки

Прокурорская проверка обнаружила бесхозяйные памятники воинам землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. Они выявлены в девяти сёлах Кижингинского района Бурятии.

- Законом установлено, что памятники могут находиться в собственности муниципальных образований, а бесхозяйные объекты принимаются на учёт органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество, по заявлению органа местного самоуправления. Администрации сельских поселений района не предприняли меры по государственной регистрации права собственности объектов культурного наследия, - сообщает прокуратура Бурятии.

Главам сельских поселений внесены представления об устранении нарушений закона для предотвращения разрушения либо изменения облика памятников от негативных воздействий, а также надлежащего содержания объектов культурного наследия.

После прокурорского вмешательства муниципалитеты приняли меры к устранению нарушений закона. В настоящее время заключены договоры с кадастровыми инженерами на проведение кадастровых работ.
памятник прокуратура
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии нашли бесхозные памятники павшим воинам
В Бурятии нашли бесхозные памятники павшим воинам
Общество, 12.05.2021
Памятники выявлены в ходе прокурорской проверки
В Бурятии уже проведено более 20 крупных тренировок по РХБ защите
В Бурятии уже проведено более 20 крупных тренировок по РХБ защите
Общество, 12.05.2021
На тренировки привлекался личный состав соединений
В Забайкалье расследуют дело о даче взятки
В Забайкалье расследуют дело о даче взятки
Общество, 12.05.2021
Транспортный полицейский «сдал» взяткодателя
В Улан-Удэ состоится «Baby biennale»
В Улан-Удэ состоится «Baby biennale»
Общество, 12.05.2021
Русский драматический театр станет соорганизатором и участником международного фестиваля
В Иркутске начнёт работу фестиваль творчества
В Иркутске начнёт работу фестиваль творчества
Общество, 12.05.2021
Первое в этом году мероприятие пройдёт 15 мая
Бурятия присоединится к «Ночи музеев»
Бурятия присоединится к «Ночи музеев»
Общество, 12.05.2021
Акция пройдёт в республике 15 мая
В Бурятии местами мокрый снег
В Бурятии местами мокрый снег
Общество, 12.05.2021
В Улан-Удэ до +15 градусов 
В Улан-Удэ проходят выставки одежды народов Бурятии
В Улан-Удэ проходят выставки одежды народов Бурятии
Общество, 11.05.2021
Посетители могут познакомиться с костюмами семейских и бурят
В школах Забайкалье учёба завершится в мае
В школах Забайкалье учёба завершится в мае
Общество, 11.05.2021
Для большинства школьников учебный год закончится не ранее 29 мая
Улан-Удэ примет фестиваль юных техников
Улан-Удэ примет фестиваль юных техников
Общество, 11.05.2021
Соревнования команд робототехников пройдут в очном формате
В Иркутске разыскивают родственников погибших участников войны
В Иркутске разыскивают родственников погибших участников войны
Общество, 11.05.2021
Розыск проводится в связи с возможным перезахоронением на родине
В Бурятии военные поздравили ветеранов Великой Отечественной
В Бурятии военные поздравили ветеранов Великой Отечественной
Общество, 11.05.2021
Во дворах Улан-Удэ звучали песни фронтовых лет
В Чите на Рамадан пустят бесплатные маршрутки
В Чите на Рамадан пустят бесплатные маршрутки
Общество, 11.05.2021
13 мая можно будет бесплатно ездить на 18 автобусах

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^