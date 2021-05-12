В Бурятии нашли бесхозные памятники павшим воинам

Памятники выявлены в ходе прокурорской проверки



Прокурорская проверка обнаружила бесхозяйные памятники воинам землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. Они выявлены в девяти сёлах Кижингинского района Бурятии.



- Законом установлено, что памятники могут находиться в собственности муниципальных образований, а бесхозяйные объекты принимаются на учёт органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество, по заявлению органа местного самоуправления. Администрации сельских поселений района не предприняли меры по государственной регистрации права собственности объектов культурного наследия, - сообщает прокуратура Бурятии.



Главам сельских поселений внесены представления об устранении нарушений закона для предотвращения разрушения либо изменения облика памятников от негативных воздействий, а также надлежащего содержания объектов культурного наследия.



После прокурорского вмешательства муниципалитеты приняли меры к устранению нарушений закона. В настоящее время заключены договоры с кадастровыми инженерами на проведение кадастровых работ.

