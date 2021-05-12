В Бурятии уже проведено более 20 крупных тренировок по РХБ защите

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

На тренировки привлекался личный состав соединений



В общевойсковом объединении Восточного военного округа (ВВО) дислоцированном в Бурятии с начала учебного года проведено более 20 тренировок по радиационной химической и биологической защите (РХБЗ). На каждую тренировку привлекался весь личный состав соединений и частей со средствами индивидуальной защиты (СИЗ).



В рамках тренировок проводились занятия по отработке действий личного состава при получении сигналов оповещения с выполнением нормативов по использованию СИЗ, преодолению заражённых участков местности, эффективному применению приборов ИМД, ВПХР. Также к тренировкам привлекались экипажи машин химической разведки для проведения специальной обработки вооружения и военной техники.



С помощью этих тренировок военнослужащие закрепляют навыки по использованию штатной техники и современных средств защиты в условиях применения противником оружия массового поражения, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

