На тренировки привлекался личный состав соединений
В общевойсковом объединении Восточного военного округа (ВВО) дислоцированном в Бурятии с начала учебного года проведено более 20 тренировок по радиационной химической и биологической защите (РХБЗ). На каждую тренировку привлекался весь личный состав соединений и частей со средствами индивидуальной защиты (СИЗ).
В рамках тренировок проводились занятия по отработке действий личного состава при получении сигналов оповещения с выполнением нормативов по использованию СИЗ, преодолению заражённых участков местности, эффективному применению приборов ИМД, ВПХР. Также к тренировкам привлекались экипажи машин химической разведки для проведения специальной обработки вооружения и военной техники.
С помощью этих тренировок военнослужащие закрепляют навыки по использованию штатной техники и современных средств защиты в условиях применения противником оружия массового поражения, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии уже проведено более 20 крупных тренировок по РХБ защите
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