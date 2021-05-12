Осуждённые отжались 1 418 раз
В исправительной колонии №1 и СИЗО-1 УФСИН России по Бурятии среди осуждённых прошла акция «Рекорд Победы».
В исправительной колонии № 1, по задумке организаторов, участникам акции нужно было поднять гирю как можно большее количество раз. Участие в акции приняло более 20 осужденных. Совместными усилиями они выполнили поднятие гири 751 раз.
В следственном изоляторе № 1 акция «Рекорд Победы» прошла в форме флешмоба. Осуждённые мужчины отряда хозяйственного обслуживания, выстроившись в форме звезды, отжались 1 418 раз - столько дней длилась Великая Отечественная Война.
В акции «Рекорд Победы» осуждённые исправительных учреждений региона принимают активное участие не первый год, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.
В Бурятии осуждённые установили «Рекорд Победы»
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