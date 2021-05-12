В Забайкалье расследуют дело о даче взятки

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Транспортный полицейский «сдал» взяткодателя



В Забайкальском крае фигурантом уголовного дела за дачу взятки полицейскому стал работник иркутской коммерческой организации.



По версии следствия, за общее покровительство при осуществлении железнодорожных перевозок через станцию Чита-1 Забайкальской железной дороги мужчина предложил сотруднику транспортной полиции взятку в размере 40 тысяч рублей в месяц. Полицейский сообщил об этом в органы государственной безопасности, после чего дальнейшая передача денег проходила под контролем оперативников.



В общей сложности на банковскую карту было перечислено в качестве взятки более 450 тысяч рублей.



Взяткодателя заключили под домашний арест.



- В соответствии с действующим законодательством совершению подобных деяний влечёт наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирское следственного управления на транспорте СКР.



Расследование уголовного дела продолжается.

